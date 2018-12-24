ВТБ нарастил портфель привлеченных средств на 500 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-24T16:15:47+03:00

С начала 2018 года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ вырос на 16% и достиг 3,6 трлн рублей

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С начала 2018 года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ вырос на 16% и достиг 3,6 трлн рублей. Банк обеспечил более 40% прироста всего рынка частных сбережений, увеличив свою долю на 1,3 п.п. На сегодняшний день она превышает 13%.

Клиентская база ВТБ в сегменте привлеченных средств за этот год выросла на 600 тысяч человек. Наибольшим спросом пользуются депозиты - на них приходится более 70% всего портфеля банка. На накопительных и текущих счетах хранится треть всех сбережений.

В сегменте премиального обслуживания клиенты проявляют повышенный интерес к инвестиционным продуктам. С начала года спрос на них вырос почти в два раза. Общий объем портфеля инвестпродуктов превысил 400 млрд рублей.

- В этом году мы отмечаем высокую активность клиентов на рынке привлечения средств. Сберегательные продукты остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. Наибольшим спросом пользуется сезонный промо-вклад «Максимум», условия по которому являются одними из лучших на рынке, - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

На данный момент максимальная доходность по промо-вкладу «Максимум» составляет 8% годовых. Оформить продукт можно в любом отделении банка или в интернет- и мобильном приложении.