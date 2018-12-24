2018-12-24T16:22:56+03:00
Общество

В Краснодаре в праздничные дни экстренные службы будут работать в усиленном режиме

На предприятиях жилищно-коммунального комплекса - тепло-, водо-, электро- и газоснабжения составлены графики дежурств аварийных бригад
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре на аппаратном совещании администрации обсудили организацию дежурства служб города в период с 30 декабря до 8 января. Его провел Евгений Первышов.

- Всем городским службам предстоит ответственный период. Алгоритм подготовки известен, - сказал глава краевого центра.

- С 17 декабря управление гражданской защиты, городская единая дежурно-диспетчерская служба переведены на усиленный режим работы. Обеспечена 10-минутная готовность смен муниципальной «Службы спасения» к выезду для ликвидации последствий возможных ЧС, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На предприятиях жилищно-коммунального комплекса - тепло-, водо-, электро- и газоснабжения составлены графики дежурств аварийных бригад.

Во время праздничного представления на Театральной площади Краснодара в Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января усилят меры безопасности. На мероприятие жители и гости города только через металлодетекторы. Наряды казаков и полиции будут следить за общественным порядком.

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