СЕГОДНЯ 16:45 2018-12-24T16:45:03+03:00

В Новороссийске за кражу алкоголя задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Новороссийске сотрудники Росгвардии по подозрению в краже задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Правоохранители выехали в один из местных супермаркетов города, чтоб выяснить причины срабатывания кнопки «тревожной сигнализации». Там они задержали мужчину, который хотел вынести из магазина дорогостоящий алкоголь, спрятав его под одежду. По предварительным данным, ущерб составил свыше 12 тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии установили личность задержанного. Им оказался находящийся в розыске 32-летний местный житель. Выяснилось, что он является фигурантом уголовных дел о краже и незаконном обороте наркотиков. Он скрывался от суда.

- Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение тяжкого преступления, - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.