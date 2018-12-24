2018-12-24T16:45:03+03:00
Происшествия

В Новороссийске за кражу алкоголя задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Злоумышленник ранее уже был судим
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске за кражу алкоголя задержали мужчину, находившегося в федеральном розыскеВ Новороссийске за кражу алкоголя задержали мужчину, находившегося в федеральном розыскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новороссийске сотрудники Росгвардии по подозрению в краже задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Правоохранители выехали в один из местных супермаркетов города, чтоб выяснить причины срабатывания кнопки «тревожной сигнализации». Там они задержали мужчину, который хотел вынести из магазина дорогостоящий алкоголь, спрятав его под одежду. По предварительным данным, ущерб составил свыше 12 тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии установили личность задержанного. Им оказался находящийся в розыске 32-летний местный житель. Выяснилось, что он является фигурантом уголовных дел о краже и незаконном обороте наркотиков. Он скрывался от суда.

- Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение тяжкого преступления, - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

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