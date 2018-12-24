СЕГОДНЯ 17:08 2018-12-24T17:11:16+03:00

В Белореченском районе чиновники незаконно отдали сельхозземли в аренду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сделки были проведены в обход процедуры торгов

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Администрация Великовечненского сельского поселения незаконно передала в аренду участок площадью 15 тысяч квадратных метров сроком на 10 лет.

- В ходе проверки соблюдения земельного законодательства Белореченская межрайонная прокуратура обнаружила факты заключения неправомерных сделок. Администрация Великовечненского сельского поселения отдала земли в аренду в обход процедуры торгов, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чиновники предоставили для сельскохозяйственного использования земельный участок площадью 15 тысяч квадратных метров сроком на 10 лет. Он был был разделен на 14 частей. Из-за этого изменили вид разрешенного использования с «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования «индивидуальные жилые дома и (или) личное подсобное хозяйство».

Процедуры предусмотренные для предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства не были соблюдены. Администрация поселения предоставила их в аренду. Извещение об этом не опубликовывалось.

Межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о признании сделок недействительными. Решением Белореченского районного суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.