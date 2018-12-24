2018-12-24T17:11:16+03:00
Происшествия

В Белореченском районе чиновники незаконно отдали сельхозземли в аренду

Сделки были проведены в обход процедуры торгов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Белореченском районе чиновники незаконно отдали сельхозземли в арендуВ Белореченском районе чиновники незаконно отдали сельхозземли в арендуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Администрация Великовечненского сельского поселения незаконно передала в аренду участок площадью 15 тысяч квадратных метров сроком на 10 лет.

- В ходе проверки соблюдения земельного законодательства Белореченская межрайонная прокуратура обнаружила факты заключения неправомерных сделок. Администрация Великовечненского сельского поселения отдала земли в аренду в обход процедуры торгов, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чиновники предоставили для сельскохозяйственного использования земельный участок площадью 15 тысяч квадратных метров сроком на 10 лет. Он был был разделен на 14 частей. Из-за этого изменили вид разрешенного использования с «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования «индивидуальные жилые дома и (или) личное подсобное хозяйство».

Процедуры предусмотренные для предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства не были соблюдены. Администрация поселения предоставила их в аренду. Извещение об этом не опубликовывалось.

Межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о признании сделок недействительными. Решением Белореченского районного суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани устранили последствия аварии на железной дороге
В этом году Кубань посетили почти 17 млн туристов
В Кореновске открыли новый парк
В Краснодаре дети-сироты получили долгожданное жилье
В Краснодаре к Новому году украсили общественный транспорт
На Кубани назначен исполняющий обязанности главы Апшеронского района
В Краснодаре осудили руководителей и сотрудников «Кубанского универсального банка»
Власти Кубани поддержат сельхозпроизводителей в будущем году
Кубанские тхэквондисты стали призерами чемпионата России
В Новороссийске за кражу алкоголя задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
«Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи
В Краснодаре в праздничные дни экстренные службы будут работать в усиленном режиме
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств на 500 млрд рублей
В Крымском районе девушка взяла чужой телефон, но забыла вернуть его владельцу
В Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня реки Лоо
На трассе под Геленджиком перевернулся КамАЗ с щебнем
Житель Крымска хотел отомстить знакомому, но по ошибке испортил другую машину
Под Новороссийском временно перекроют железнодорожный переезд в село Гайдук
В пригороде Краснодара у двух школ установили фонари на пешеходных переходах