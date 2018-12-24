Кубанские тхэквондисты стали призерами чемпионата России

СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-24T17:11:44+03:00

С соревнований они привезли три медали разного достоинства

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В Рязани завершился чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин. Краснодарский край представляли три спортсмена.

– Ольга Музычка из Краснодара стала чемпионкой в самой «тяжелой» весовой категории – более 73 кг. Тяжеловес Юрий Кириченко, который также представлял столицу Кубани, в финале уступил спортсмену из Иркутской области и вернулся домой с серебряной медалью, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Также серебряным призером стал спортсмен из Тихорецкого района Дмитрий Артюхов. Он боролся в весовой категории до 74 кг и не смог одолеть в финале тхэквондиста из Адыгеи.

В общекомандном зачете сборная Кубани заняла шестое место из 46 команд.