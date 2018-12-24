2018-12-24T17:40:35+03:00
Общество

Власти Кубани поддержат сельхозпроизводителей в будущем году

Объем инвестиций в 2019 году составит около 8,5 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Власти Кубани увеличат субсидирование сельхозпроизводителей в 2019 году на 1 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВласти Кубани увеличат субсидирование сельхозпроизводителей в 2019 году на 1 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В 2019 году объем поддержки сельхозпроизводителей Кубани из регионального бюджета увеличится на 1 млрд рублей. в результате, сумма достигнет 8,5 млрд, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, средства, в первую очередь, направят на модернизацию и внедрение новых технологий в отрасль. Также особое внимание власти Краснодарского края уделят созданию фермерских кооперативов.

– Фермеры объединяются и становятся более сильными и устойчивыми на рынке, развивают переработку. Мы компенсируем фермерскому кооперативу 90% затрат. Поэтому и деньги такие на господдержку закладываем, – добавил Вениамин Кондратьев.

Помимо прочего, власти Кубани активно субсидируют садоводов региона и тех производителей, кто осваивает глубокую переработку своего сырья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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