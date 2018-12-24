Власти Кубани поддержат сельхозпроизводителей в будущем году
В 2019 году объем поддержки сельхозпроизводителей Кубани из регионального бюджета увеличится на 1 млрд рублей. в результате, сумма достигнет 8,5 млрд, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, средства, в первую очередь, направят на модернизацию и внедрение новых технологий в отрасль. Также особое внимание власти Краснодарского края уделят созданию фермерских кооперативов.
– Фермеры объединяются и становятся более сильными и устойчивыми на рынке, развивают переработку. Мы компенсируем фермерскому кооперативу 90% затрат. Поэтому и деньги такие на господдержку закладываем, – добавил Вениамин Кондратьев.
Помимо прочего, власти Кубани активно субсидируют садоводов региона и тех производителей, кто осваивает глубокую переработку своего сырья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.