СЕГОДНЯ 17:47 2018-12-24T18:13:53+03:00

В Краснодаре осудили руководителей и сотрудников «Кубанского универсального банка» Фото: Валерий РОМАНОВ

Они выдали заведомо невозвратные кредиты на сумму более 110 млн рублей

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В Краснодаре осудили руководителей и работников за мошенническую схему по выводу денег из финансовых активов «Кубанского универсального банка».

- Следствием установлено, что бывший председатель правления банка, его заместитель и еще четыре сотрудника выдали невозвратных кредитов на сумму свыше 110 млн рублей. Злоумышленники организовали преступную схему вывода активов банка, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мошенническую схему обнаружили и пресекли оперативники краевого УФСБ России по краю. Возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ о злоупотреблении полномочиями.

Решением Октябрьского районного суда Краснодара руководители банка, а также несколько других задействованных в преступной схеме лиц признаны виновным в мошенничестве в предпринимательской сфере и приговорены к различным срокам наказания.