На Кубани назначен исполняющий обязанности главы Апшеронского района

СЕГОДНЯ 18:02 2018-12-24T18:02:12+03:00

Им стал Олег Цыпкин

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Нового исполняющего обязанности главы Апшеронского района - Олега Цыпкина представили депутатскому корпусу, начальникам структурных подразделений администрации района, главам поселений и активу муниципального образования.

Олег Цыпкин родился в Хадыженске. Закончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина.

Свою карьеру чиновник начинал в 1989 году с должности помощника в НГДУ (Нефтегазодобывающее управление) «Хадыжнефть». С 2015 года занимает должность заместителя гендиректора филиала «РН-Сервис» в Краснодаре.

- Олег Цыпкин избирался депутатом Совета Апшеронского района III и IV созывов, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Темрюкском районе назначен новый прокурор. Им стал советник юстиции Олег Корж.