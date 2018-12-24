В Краснодаре к Новому году украсили общественный транспорт

СЕГОДНЯ 18:30 2018-12-24T18:35:52+03:00

В честь праздников в городе будут работать нарядные троллейбусы, трамваи и автобусы

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В краевой столице к новому году украсили общественный транспорт. Нарядные троллейбусы, трамваи и автобусы будут в честь праздников работать в городе и радовать местных жителей.

В этом году гирляндами впервые украсили общественный транспорт с бортовым номером 257. Троллейбус будет курсировать по маршрутам второго депо - № 7, 12, 13, 20, которое обслуживает восточную часть Краснодара. На этой неделе он выйдет также на маршруты депо № 1.

Уже традиционно по улицам краевой столицы будет ездить новогодний трамвай. Его можно встретить на маршрутах Западного депо - № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21. Светодиодные гирлянды включат с момента выхода из депо до 9:00 и с 16:30 до окончания работы на линии.

Трамвай №5 «Витязь» и автобус, работающий на городских маршрутах № 2, 10, 14 также не оставят без новогодних украшений.

Подробная информация о графике работы новогоднего транспорта представлена здесь.