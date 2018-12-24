В Краснодаре дети-сироты получили долгожданное жилье

СЕГОДНЯ 18:46 2018-12-24T18:46:54+03:00

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В Краснодаре в торжественной обстановке прошло вручение ключей от 50 квартир, приобретенных для детей-сирот. Всего же городские власти приобрели 83 квартиры в рамках краевой программы «Дети Кубани». На эти цели из бюджетов различных уровней потратили свыше 101 млн рублей. Новые квартиры расположены на улице Кадетской, в них выполнен ремонт «под ключ».

- В этом году для ребят, оставшихся без попечения родителей, приобрели почти 800 квартир, на эти цели выделили порядка миллиарда рублей, сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За пять лет на Кубани собственное жилье, приобретенное за счет Федерального и краевого бюджетов, получили более 6 тысяч сирот. В будущем году в свои квартиры должны въехать еще, как минимум, 1344 человека.