2018-12-24T19:22:46+03:00
Общество

В Кореновске открыли новый парк

На его благоустройство потратили почти 13 млн рублей
Максим ОСОКИН
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У жителей Кореновска появилось еще одно место для отдыха на свежем воздухе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяУ жителей Кореновска появилось еще одно место для отдыха на свежем воздухе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Новый парк «Радужный» торжественно открыли в Кореновске. На его благоустройство потратили почти 13 млн рублей, выделенных из Федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды».

– Дизайн-проект благоустройства разрабатывался с учетом мнения жителей Кореновска. Территорию озеленили, дорожки вымостили тротуарной плиткой, установили воркаут- и скейт-площадки, детский игровой комплекс, фонари, малые архитектурные формы, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Стоит отметить, что оформили парк «Радужный» в морском стиле.

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