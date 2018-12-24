В Кореновске открыли новый парк

СЕГОДНЯ 19:22 2018-12-24T19:22:46+03:00

У жителей Кореновска появилось еще одно место для отдыха на свежем воздухе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На его благоустройство потратили почти 13 млн рублей

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Новый парк «Радужный» торжественно открыли в Кореновске. На его благоустройство потратили почти 13 млн рублей, выделенных из Федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды».

– Дизайн-проект благоустройства разрабатывался с учетом мнения жителей Кореновска. Территорию озеленили, дорожки вымостили тротуарной плиткой, установили воркаут- и скейт-площадки, детский игровой комплекс, фонари, малые архитектурные формы, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Стоит отметить, что оформили парк «Радужный» в морском стиле.