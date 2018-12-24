В этом году Кубань посетили почти 17 млн туристов
В этом году Краснодарский край принял рекордное количество туристов – почти 17 млн человек. И это еще не окончательная цифра. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, власти ведут системную работу по повышению качества предоставляемых услуг, а также уделяют пристальное внимание застройке прибрежных территорий.
– Сегодня есть мое постановление, которое запрещает строительство любого жилья в радиусе 500 метров от уреза воды. Только отели, только санаторно-курортный комплекс, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
С начала года край принял 16,8 млн туристов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В планах региональных властей увеличить данную цифру до 22 млн отдыхающих к 2030 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.