2018-12-24T19:57:45+03:00
Общество

В этом году Кубань посетили почти 17 млн туристов

Курорты края активно развиваются, в том числе, благодаря курортному сбору
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о развитии курортной отрасли. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о развитии курортной отрасли. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В этом году Краснодарский край принял рекордное количество туристов – почти 17 млн человек. И это еще не окончательная цифра. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, власти ведут системную работу по повышению качества предоставляемых услуг, а также уделяют пристальное внимание застройке прибрежных территорий.

– Сегодня есть мое постановление, которое запрещает строительство любого жилья в радиусе 500 метров от уреза воды. Только отели, только санаторно-курортный комплекс, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

С начала года край принял 16,8 млн туристов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В планах региональных властей увеличить данную цифру до 22 млн отдыхающих к 2030 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани устранили последствия аварии на железной дороге
В Кореновске открыли новый парк
В Краснодаре дети-сироты получили долгожданное жилье
В Краснодаре к Новому году украсили общественный транспорт
На Кубани назначен исполняющий обязанности главы Апшеронского района
В Краснодаре осудили руководителей и сотрудников «Кубанского универсального банка»
Власти Кубани поддержат сельхозпроизводителей в будущем году
Кубанские тхэквондисты стали призерами чемпионата России
В Белореченском районе чиновники незаконно отдали сельхозземли в аренду
В Новороссийске за кражу алкоголя задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
«Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи
В Краснодаре в праздничные дни экстренные службы будут работать в усиленном режиме
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств на 500 млрд рублей
В Крымском районе девушка взяла чужой телефон, но забыла вернуть его владельцу
В Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня реки Лоо
На трассе под Геленджиком перевернулся КамАЗ с щебнем
Житель Крымска хотел отомстить знакомому, но по ошибке испортил другую машину
Под Новороссийском временно перекроют железнодорожный переезд в село Гайдук
В пригороде Краснодара у двух школ установили фонари на пешеходных переходах