2018-12-24T20:29:34+03:00
Общество

На Кубани устранили последствия аварии на железной дороге

В Туапсинском районе открыли движение поездов на перегоне Куринский – Навагинская
Максим ОСОКИН
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Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Последствия схода двух вагонов электропоезда ликвидированы в Туапсинском районе Краснодарском крае. Движение поездов на перегоне Куринский – Навагинская в полном объеме было возобновлено в 19 часов 33 минуты.

- В ликвидации последствий ЧП принимали участие более 100 железнодорожников и 2 восстановительных поезда, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Напомним, сегодня утром на перегоне Куринский – Навагинская однопутного участка Белореченская - Кривенковская произошел сход 2 вагонов в электропоезде №6929 сообщением Белореченкая – Гойтх. Причиной происшествие стал сошедший ранее селевой поток.

В результате схода с рельсов двух вагонов пострадали 4 пассажира. Им оказали первую помощь на месте, а затем транспортировали в медицинские учреждения. Пассажиры задержанного электропоезда были отправлены в 08:50 на станцию Белореченская.

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