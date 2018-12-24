При взрыве бытового газа в Елизаветинской пострадал один человек

24 Дек. 23:04 2018-12-24T23:04:16+03:00

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Происшествие случилось в 19:29 в понедельник, 24 декабря. Взрыв бытового газа случился в летней кухне одного из частных домов на улице Красной в станице Елизаветинской. Очевидцы, услышавшие сильный хлопок, вызвали спасателей.

- На месте сотрудники МЧС установили, что горит постройка площадью 10 квадратных метров, частично обрушены стены и перекрытия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Всего в работе участвовали 31 спасатель и девять единиц техники.

Возгорание ликвидировали в 20:04. Под завалами обнаружили человека. К счастью, он оказался жив. Его госпитализировали. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.

Что стало причиной взрыва бытового газа, выяснят эксперты. Обстоятельства случившегося выясняются.