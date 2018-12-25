2018-12-25T07:32:45+03:00
Происшествия

На Кубани столкнулись два автомобиля

Есть пострадавшие
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани столкнулись два автомобиляНа Кубани столкнулись два автомобиля
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25 декабря на 116 километре автодороги Темрюк - Краснодар - Кропоткин произошла авария - столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП пострадали люди.

- В настоящее время на месте аварии сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ЕДДС МО Кавказский район.

В ликвидации последствий ДТП задействовано 30 человек, также 9 единиц техники.

В настоящее время ситуация находится под контролем ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на трассе под Геленджиком между станицами Дивноморское и Джагнот перевернулся КамАЗ с щебнем.

По предварительным данным, водитель грузовой машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, протаранил ограждение и перевернулся. В результате его зажало в кабине. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Его доставили в местную больницу.

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