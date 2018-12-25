2018-12-25T08:07:32+03:00
Происшествия

Расследование дела кубанского экс-министра спорта возобновили

Людмилу Чернову подозревают в растрате почти 900 миллионов рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Расследование дела кубанского экс-министра спорта возобновилиРасследование дела кубанского экс-министра спорта возобновили
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В третий раз местная прокуратура возобновила расследование уголовного дела в отношении кубанского экс-министра спорта Людмилы Черновой. Какм сообщают правоохранители, бывшую чиновницу подозревают в превышении своих должностных обязяностей - в растрате почти 900 миллионов рублей.

- Расследование уголовного дела продолжается. ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлено представление об устранении нарушений, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, что Людмила Чернова покинула пост после того, как в отношении неё возбудившись уголовное дело. Это произошло в мае текущего года.

По данным следствия, в рамках программы по поддержке команд по игровым видам спорта бывшая чиновница выделила почти 900 миллионов рублей ФК «Кубань». Но клуб не соответствовал требованием - он был коммерческим.

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