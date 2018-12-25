Бывшего вице-мэра Сочи продержат в СИЗО до марта 2019 года

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-25T10:23:28+03:00

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24 декабря текущего года прошло заседание суда по делу бывшего заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера. На нем защита выступила с требованием, перевести обвиняемого из СИЗО на домашний арест.

- На заседании суда Бомбергера не отпустили домой, а продлили срок его пребывания в СИЗО на три месяца, - об этом сообщил адвокат вице-мэра Александр Валявский.

Он просидит в изоляторе до марта 2019 года.

Напомним, что в октябре текущего года заместителя сочинского градоначальника Ивана Бомбергера арестовали.

Его подозревают в превышении должностных обязательств.

По предварительным данным, Бомбергер проводил махинации в сфере недвижимости. Он, не проверяя технические условия стройки, выдавал незаконные разрешения на возведение домов на территории курорта.

Также правоохранителей заинтересовала кваритра, которую Бомбергер приобрел несколько лет назад. Если верить документам, то 90 квадратных метров недвижимости он купил за один миллион рублей.