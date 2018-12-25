2018-12-25T10:40:02+03:00
Происшествия

В Белореченском районе задержали мужчину за незаконную вырубку леса

Ему грозит до семи лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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В Белореченском районе задержали мужчину за незаконную вырубку лесаВ Белореченском районе задержали мужчину за незаконную вырубку леса
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В Белореченском районе правоохранители задержали 45-летнего местного жителя.

- По данным следствия, мужчина в лесном массиве вырубил около девяти деревьев породы дуб и ясень.На это у злоумышленника не было разрешения. В результате ущерб составил больше трёх миллионов рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Апшеронском районе задержали двух мужчин за незаконную вырубку леса. Они спиливали деревья для того, чтобы их продавать.

По словам правоохранителей, ущерб составил около 200 тысяч рублей. За незаконную деятельность мужчинам грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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