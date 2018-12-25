В Армавире в ночном клубе произошла перестрелка

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-25T09:59:11+03:00

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В Армавире в ночном клубе «Эндорфин» произошла перестрелка. По сообщениям в соцсетях, в результате происшествия пострадали два молодых человека 16 и 18 лет. В полиции уже начали проверку, однако информацию о пострадавших не подтверждают.

- В ОМВД по Армавиру начата проверка по факту конфликта на бытовой почве между двумя компаниями молодых людей, в котором никто не пострадал. Все участники конфликта установлены, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.