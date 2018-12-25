2018-12-25T10:37:38+03:00
Общество

В Тихорецком районе сельского главу наказали за поездки по личным делам на служебном автомобиле

Нарушения зафиксировали камеры фотофиксации
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Главу Алексеевского сельского поселения в Тихорецком районе оштрафовали за использование служебного автомобиля в личных целях. Прокуратура выявила нарушения с помощью камер фотофиксации, которые установлены на дорогах.

Оказалось, что чиновник без служебной необходимости в выходные и праздники разъезжал по своим делам по району и за его пределы.

- Выявленные нарушения явились основанием для возбуждения межрайоным прокурором 7 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которых судом виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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