В Анапе из-за сильного ветра без света остались 10 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-25T11:43:33+03:00

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В Анапе устраняют последствия сильного ветра, который с дождем обрушился на курорт в ночь на 25 декабря. Горожане сообщают, что повалены несколько деревьев, произошло множество обрывов линий электропередач в городе и ближайших селах. Около 10 тысяч человек остались без света.

- К восстановительным работам приступили сразу же. Задействовано 8 бригад «Кубаньэнерго», которые в ближайшие время будут усилены еще двумя бригадами, 7 бригад «НЭСК», 4 бригады ЖКХ, а также сотрудники предприятий «Зеленстрой», «Зеленый город» и других. Усилены бригады по уборке улиц от мусора, проводится ревизия ливневых стоков. Всего на устранении последствий стихии задействовано свыше 100 специалистов, - сообщают в пресс-службе администрации Анапы.

К 10 часам 25 декабря без электроэнергии оставались 5 тысяч человек. В селе Варваровка детский сад подключили к генераторам.