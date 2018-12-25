2018-12-25T14:41:51+03:00
Общество

Краснодарские школьники и студенты будут ездить в пригородных автобусах со скидкой

Власти города ввели для учащихся новые льготные проездные
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Ранее поездка обходилась в 35 рублей, а теперь стоит 58 рублей. Фото: krd.ruРанее поездка обходилась в 35 рублей, а теперь стоит 58 рублей. Фото: krd.ru
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Для школьников и студентов, проживающих в пригороде Краснодара, ввели льготный проездной. Такое решение по инициативе главы кубанской столицы Евгения Первышова приняли на 66-м заседании городской Думы Краснодара.

- В ближайшие дни все студенты вузов и ссузов очной формы обучения, а также школьники смогут приобрести новые льготные проездные на 20 или 40 поездок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - По ним проезд на всех пригородных маршрутах будет стоить 17,5 рублей.

Стоимость проездного на 20 поездок обойдется учащимся в 350 рублей, а на 40 поездок - 700 рублей. Для приобретения льготы нужно предоставить студенческий билет или билет учащегося.

- Кстати, все школьники и студенты, которые живут в пригороде Краснодара, могут в дополнение купить еще и городской льготный проездной, - добавляет заместитель главы Краснодара Артем Доронин. - Он действует на трамвайных и троллейбусных маршрутах.

Напомним, ранее стало известно, что в пригородных автобусах подорожал проезд. На некоторых маршрутах стоимость выросла аж в полтора раза.

Связано это с тем, что тарифы на проезд устанавливает не администрация города – их рассчитывает перевозчик исходя из фактической стоимости проезда. А федеральное законодательство и муниципалитет теперь не субсидируют пригородные перевозки.

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