2018-12-25T13:08:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки

Ребенка госпитализировали в больницу
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре восьмилетний мальчик попал под колеса иномаркиВ Краснодаре восьмилетний мальчик попал под колеса иномаркиФото: Илья СМИРНОВ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 декабря около 12:40 на улице Магистральной в станице Елизаветинской.

По предварительным данным, водитель, который находился за рулем автомобиля марки Honda, на перекрестке улиц Магистральной и Садовой наехал на 8-летнего мальчика.

Известно, что ребенок выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованной машины.

В результате аварии мальчик получил травмы различной тяжести. Его госпитализировали в больницу с места происшествия.

- Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Напомним, 25 декабря на 116 километре автодороги Темрюк - Краснодар - Кропоткин произошла авария - столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП пострадали люди. В ликвидации последствий ДТП задействовано 30 человек, также 9 единиц техники.

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