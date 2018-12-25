В Краснодаре восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки
Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 декабря около 12:40 на улице Магистральной в станице Елизаветинской.
По предварительным данным, водитель, который находился за рулем автомобиля марки Honda, на перекрестке улиц Магистральной и Садовой наехал на 8-летнего мальчика.
Известно, что ребенок выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованной машины.
В результате аварии мальчик получил травмы различной тяжести. Его госпитализировали в больницу с места происшествия.
- Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Напомним, 25 декабря на 116 километре автодороги Темрюк - Краснодар - Кропоткин произошла авария - столкнулись два автомобиля.
В результате ДТП пострадали люди. В ликвидации последствий ДТП задействовано 30 человек, также 9 единиц техники.