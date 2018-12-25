СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-25T13:30:36+03:00

В качестве одной из версий случившегося следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении [фото]

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В Каневском районе при пожаре погибла супружеская пара. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел 56-летнего мужчины и 59-летней женщины.

Следствием установлено, что супруги проживали в доме на улице Советской в хуторе Красный Очаг.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

По предварительным данным, 24 декабря около 21:00 соседи заметили задымление, они сообщили об этом в пожарную службу. Когда возгорание полностью потушили, в доме обнаружили тела хозяев. Внешних признаков насильственной смерти на них не нашли.

В качестве одной из версий пожара следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении.

- Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего события, в том числе причины и очага возгорания. После проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.