В Новокубанском районе мужчина обворовывал знакомых девушек

СЕГОДНЯ 13:53 2018-12-25T13:53:01+03:00

У одной он снял с банковского счета более 10 тысяч рублей, а у другой украл ювелирные изделия

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Полицейские Новокубанского района задержали подозреваемого в кражах.

В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила сотрудникам полиции, что с ее банковского счета списали более 10 тысяч рублей.

Правоохранители вычислили людей, которые недавно бывали в доме заявительницы. Они установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний знакомый потерпевшей. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Стало известно, что задержанный, находясь в гостях у своей знакомой, под предлогом одолжить ему денег на такси, взял ее банковскую карту и не вернул. После чего он обналичил со счета более 10 тысяч рублей.

При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность злоумышленника к краже ювелирных изделий у другой местной жительницы. Общая сумма ущерба от его действий составила почти 20 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.