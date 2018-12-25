В Новокубанском районе мужчина обворовывал знакомых девушек
Полицейские Новокубанского района задержали подозреваемого в кражах.
В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила сотрудникам полиции, что с ее банковского счета списали более 10 тысяч рублей.
Правоохранители вычислили людей, которые недавно бывали в доме заявительницы. Они установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний знакомый потерпевшей. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Стало известно, что задержанный, находясь в гостях у своей знакомой, под предлогом одолжить ему денег на такси, взял ее банковскую карту и не вернул. После чего он обналичил со счета более 10 тысяч рублей.
При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность злоумышленника к краже ювелирных изделий у другой местной жительницы. Общая сумма ущерба от его действий составила почти 20 тысяч рублей.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.