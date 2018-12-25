СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-25T14:36:46+03:00

На Кубани пьяный мужчина сел за руль автомобиля без прав и попал в аварию Фото: Олег ЗОЛОТО

Ему грозит до двух лет лишения свободы

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В Гулькевическом районе автоинспекторы задержали мужчину, который пьяным сел за руль машины и попал в аварию.

Сотрудникам Госавтоинспекции выехали на место ДТП. Они установили водитель «ВАЗ-21093» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Виновник аварии был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

При дальнейшей проверке полицейские установили, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП (Невыполнение водителем автомобиля требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Решением суда у него забрали водительские права на полтора года и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.