2018-12-25T14:36:46+03:00
Происшествия

На Кубани пьяный мужчина сел за руль автомобиля без прав и попал в аварию

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пьяный мужчина сел за руль автомобиля без прав и попал в авариюНа Кубани пьяный мужчина сел за руль автомобиля без прав и попал в авариюФото: Олег ЗОЛОТО
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В Гулькевическом районе автоинспекторы задержали мужчину, который пьяным сел за руль машины и попал в аварию.

Сотрудникам Госавтоинспекции выехали на место ДТП. Они установили водитель «ВАЗ-21093» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Виновник аварии был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

При дальнейшей проверке полицейские установили, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП (Невыполнение водителем автомобиля требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Решением суда у него забрали водительские права на полтора года и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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