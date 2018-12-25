2018-12-25T15:10:55+03:00
Общество

В Анапе благоустроили сквер и 6 дворовых территорий

На это было выделено 67 млн рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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В Анапе благоустроили сквер и 6 дворовых территорий. Работы велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На это выделили более 67 млн рублей.

В сквере площадью 5,1 тысяч квадратных метров вымостили плиткой дорожки, постелили разноцветное покрытие для спортивных и детских площадок, установили горки, качели, урны, лавочки, тренажеры для детей и взрослых. Новую зону для прогулок озеленили.

Во дворе дома № 16 по улице Крылова в рамках проекта установили детскую игровую площадку, тренажерный комплекс, парковку, аллею со скамейками. Общая площадь благоустроенной территории – более 6 тысяч квадратных метров.

Фото: пресс-служба администрации края

Фото: пресс-служба администрации края

Еще одна территория – двор домов 165, 169 и 171 по улице Ленина была обновлена. Она занимает более 11 тысяч квадратных метров. В Список по программе формирования современной городской среды попали дворы - по улице Чехова, 2, Крылова, 79, Лермонтова, 77 и Терской, 190. В каждом проекте учитывались пожелания местных жителей.

- Напомним, в 2018 году на реализацию приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на Кубани выделено 1,5 млрд рублей. За счет этих средств приводят в порядок 92 дворовые и общественные территории региона, - сообщили в пресс-службе администрации края.

В новом году реализация проекта будет продолжена на другоих объектах. Предусмотрен аналогичный объем средств.

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