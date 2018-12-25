В Северском районе 32-летний мужчина вынес из дома своей знакомой золотые украшения
В Северском районе 32-летний мужчина украл у своей знакомой золотые украшения.
Следственным отделом завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража).
Местная жительница обратилась в полицию. Она сообщила, что из ее дома пропали золотые украшения, на крупную сумму.
Правоохранители осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Они опросили возможных очевидцев и установили людей, вхожих в дом заявительницы.
По подозрению в совершении кражи задержали 32-летнего знакомого потерпевшей.
Выяснилось, что часть похищенных ювелирных изделий злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Что осталось от похищенного имущества вернули законной владелице.
- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.