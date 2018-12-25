СЕГОДНЯ 15:25 2018-12-25T15:25:04+03:00

В Северском районе 32-летний мужчина вынес из дома своей знакомой золотые украшения Фото: архив "КП"

Он сдал их в ломбард, а деньги потратил на личные нужды

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В Северском районе 32-летний мужчина украл у своей знакомой золотые украшения.

Следственным отделом завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Местная жительница обратилась в полицию. Она сообщила, что из ее дома пропали золотые украшения, на крупную сумму.

Правоохранители осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Они опросили возможных очевидцев и установили людей, вхожих в дом заявительницы.

По подозрению в совершении кражи задержали 32-летнего знакомого потерпевшей.

Выяснилось, что часть похищенных ювелирных изделий злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Что осталось от похищенного имущества вернули законной владелице.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.