В новогодние праздники количество вагонов «Ласточек» в Красную Поляну удвоят

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-25T16:24:53+03:00

C 28 декабря по 8 января в направлении Розы Хутор ежедневно будут совершать 16 рейсов

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В праздники удвоят число вагонов «Ласточек» в Красную Поляну. Такое решение было принято для повышения транспортной доступности сочинского горнолыжного курорта в «пиковый» период.

С 28 декабря по 8 января в направлении Розы Хутор ежедневно будет совершаться 16 рейсов, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Две пары пригородных поездов будет курсировать по маршруту «Имеретинский курорт – Роза Хутор – Имеретинский курорт». Одна пара по маршруту «Роза Хутор – Адлер Аэропорт – Роза Хутор» и пять пар по маршруту «Сочи – Роза Хутор – Сочи».

Из Краснодара на Розу Хутор можно добраться на ласточке всего от 1010 рублей.

При этом две пары поездов по маршруту «Сочи – Роза Хутор – Сочи» будут курсировать в 10-вагонном исполнении.

Расписание электричек на Адлер, Красную Поляну, Олимпийский парк:

- Краснодар-1 - Горячий Ключ - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) отбытие в 12:30 ежедневно по 31 декабря кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25 декабря;

- Краснодар-1 - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) отбытие в 12:30 ежедневно с 1 января кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25 декабря;

- Сочи - Роза Хутор отбытие в 13:09 только 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря;

- Сочи - Роза Хутор отбытие в 13:15 ежедневно кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря;

- Туапсе-Пасс. - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) отбытие в 13:41 ежедневно кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25 декабря;

- Сочи - Роза Хутор отбытие в 14:00 ежедневно;

- Туапсе-Пасс. - аэропорт Адлер отбытие в 15:13 ежедневно кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25 декабря;

- Туапсе-Пасс. - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) отбытие в 15:58 ежедневно кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25 декабря;

- Сочи - Роза Хутор отбытие 17:33 ежедневно;

- Сочи - Адлер отбытие в 18:58 везде ежедневно;

- Туапсе-Пасс. - аэропорт Адлер отбытие в 19:37 ежедневно;

- Туапсе-Пасс. - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) отбытие в 21:14 ежедневно кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25 декабря;

- Лазаревская - аэропорт Адлер отбытие в 21:42 ежедневно.

Подробнее ознакомиться с расписанием электричек можно на сайте РЖД.

В новогодние каникулы будет действовать специальный проект «Лыжная стрела». Пассажиры поезда «Ростов-на-Дону – Роза Хутор» могут бесплатно провозить с собой лыжи и сноуборды на сочинский курорт. Появится возможность купить у проводников ски-пасс, его стоимость не будет отличаться от той, что предлагается в кассе.

Например, ски-пасс на Сезон «Пик» с 29 декабря по 7 января для одного взрослого на два дня полного катания обойдется в 5890 рублей. Подробнее с ценами можно ознакомиться на сайтах горнолыжных курортов.

Во время новогодних праздников с 25 декабря по 9 января увеличится количество ежедневных авиарейсов из Краснодара в Сочи, с двух до трех.