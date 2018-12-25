2018-12-25T16:43:03+03:00
Происшествия

Краснодарец на новом автомобиле врезался в несколько машин на парковке

Никто не пострадал
Александра ПОДУШКО
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Краснодарец на новом автомобиле врезался в несколько машин на парковкеКраснодарец на новом автомобиле врезался в несколько машин на парковкеФото: Архив КП
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В Краснодаре 25 декабря в 10:20 улице Российской, 2/1, на парковке, прилегающей к нескольким офисным зданиям произошло ДТП.

По предварительным данным, 28-летний местный житель за рулем машины Infiniti не учел дорожных и погодных условий, потерял управление и врезался в припаркованные автомобили Hyundai, Mazda и «ВАЗ-2109».

Известно, что молодой человек купил автомобиль совсем недавно, 23 декабря и не успел поставить его на учет. По закону на это отводится срок до 10 дней. У мужчины не было страховки.

В результате произошедшего никто не пострадал.

ДТП было оформлено, виновник установлен. Автоинспекторы разъяснили права участникам дорожного инцидента, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, в Краснодаре восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки. Ребенка госпитализировали в больницу.

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