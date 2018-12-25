2018-12-25T17:01:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина украл украшения и деньги у бывшей возлюбленной

Похищенное он продал на городском рынке, и все деньги потратил на погашение долгов
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина украл украшения и деньги у бывшей возлюбленнойВ Краснодаре мужчина украл украшения и деньги у бывшей возлюбленнойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Краснодаре сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу ювелирных украшений и денег у местной жительницы.

30-летняя женщина обратилась в отделение полиции. Она сообщила, что после расставания с молодым человеком, с которым она некоторое время жила, обнаружила пропажу 30 тысяч рублей, а также сережек, кольца и браслета.

- Сотрудники уголовного розыска установили фактическое место проживания предполагаемого злоумышленника и задержали его, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

Выяснилось, что ранее не судимый 28-летний краснодарец, воспользовавшись отсутствием своей приятельницы, забрал принадлежащие девушке сбережения и украшения, которые продал на городском рынке. Мужчина признался, что на преступление его толкнула необходимость погашения имеющихся долгов.

В отношении молодого человека завели уголовное дело. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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