2018-12-25T17:28:25+03:00
Происшествия

Две точки продажи поддельной красной икры обнаружили в Горячем ключе

«Деликатесом» мошенники из Ставрополя и Краснодара торговали в районе «старого» и «нового» рынков [фото]
Александра ПОДУШКО
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Две точки продажи поддельной красной икры обнаружили в Горячем ключеДве точки продажи поддельной красной икры обнаружили в Горячем ключеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Горячем ключе сотрудники управления потребсферы вместе с ветеринарной инспекцией обнаружили две точки сбыта поддельной красной икры.

Фото: пресс-служба администрации Горячего ключа

Фото: пресс-служба администрации Горячего ключа

Фальсификатом торговали мошенники из Ставрополя и Краснодара в районе «старого» и «нового» рынков. Покупателям предлагали приобрести икру горбуши, кеты и кижуча. При этом на пробу давали настоящий продукт, а продавали подделку, изготовленную из желатина.

Фото: пресс-служба администрации Горячего ключа

Фото: пресс-служба администрации Горячего ключа

Срок действия документов на продажу у злоумышленников давно истек, несколько лет назад. А бумаги они распечатали на цветном принтере.

Фото: пресс-служба администрации Горячего ключа

Фото: пресс-служба администрации Горячего ключа

- Сотрудники управления потребсферы напоминают жителям Кубани, что при выборе деликатесов необходимо обращать внимание на их качество. Если дата на баночках с икрой выбита, а не напечатана, то это хороший продукт, - об этом «Комсомольской правде - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Горячего ключа.

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