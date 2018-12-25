Две точки продажи поддельной красной икры обнаружили в Горячем ключе

СЕГОДНЯ 17:25 2018-12-25T17:28:25+03:00

«Деликатесом» мошенники из Ставрополя и Краснодара торговали в районе «старого» и «нового» рынков [фото]

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В Горячем ключе сотрудники управления потребсферы вместе с ветеринарной инспекцией обнаружили две точки сбыта поддельной красной икры.

Фото: пресс-служба администрации Горячего ключа

Фальсификатом торговали мошенники из Ставрополя и Краснодара в районе «старого» и «нового» рынков. Покупателям предлагали приобрести икру горбуши, кеты и кижуча. При этом на пробу давали настоящий продукт, а продавали подделку, изготовленную из желатина.

Фото: пресс-служба администрации Горячего ключа

Срок действия документов на продажу у злоумышленников давно истек, несколько лет назад. А бумаги они распечатали на цветном принтере.

Фото: пресс-служба администрации Горячего ключа

- Сотрудники управления потребсферы напоминают жителям Кубани, что при выборе деликатесов необходимо обращать внимание на их качество. Если дата на баночках с икрой выбита, а не напечатана, то это хороший продукт, - об этом «Комсомольской правде - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Горячего ключа.