2018-12-25T18:08:55+03:00
Общество

Финалистку прошлого сезона «Синяя Птица» из Отрадной пригласили на юбилей шоу

А шестилетняя кубанская циркачка засветилась на обложке журнала
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Вероника Полубота и Валерия Мисюра.Вероника Полубота и Валерия Мисюра.
Изменить размер текста:

Две воспитанницы художественной цирковой студии «Грация» из кубанской станицы Отрадной в преддверии праздников вновь напомнили о себе

Вероника Полубота, ставшая финалисткой прошлого сезона телепередачи «Синяя птица. Последний Богатырь», на один день перенеслась в добрую волшебную сказку. Гимнастку пригласили на юбилей шоу.

- Были рады увидеть вновь всех членов жюри, которые в четвертом сезоне единогласно выбрали мою Веронику в финал, были рады встрече с выпускниками «Синей птицы» прошлых сезонов и знакомству с новыми участниками и финалистами, это было волшебно и великолепно, - сказала тренер Татьяна Часнык. - Благодаря проекту Вероника в сентябре выступила на манеже цирка Никулина. Сейчас начнутся новогодние каникулы, она будет выступать на местных концертах, а со следующего года начнем трудиться.

А шестилетняя Валерия Мисюра, также выступившая в финале конкурса «Синяя птица.Кастинг», засветилась на обложке журнала.

- Ее снимали в Краснодаре еще в августе, однако номер вышел только сейчас. Лерочка там рассказывает о свое любимом увлечении, о тренировках, о выступлениях, - добавляет Татьяна Часнык. - Она - большой трудоголик, каждый трюк может репетировать часами напролет, такого упорства я давно не видела. Так что внимание к ней заслуженное.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В должность главы Белореченского района вступил Александр Шаповалов
В Краснодаре открылся первый технопарк для детей
Дело сочинских чиновников передали в суд
Две точки продажи поддельной красной икры обнаружили в Горячем ключе
В Краснодаре мужчина украл украшения и деньги у бывшей возлюбленной
Краснодарец на новом автомобиле врезался в несколько машин на парковке
В новогодние праздники количество вагонов «Ласточек» в Красную Поляну удвоят
В Северском районе 32-летний мужчина вынес из дома своей знакомой золотые украшения
В Анапе благоустроили сквер и 6 дворовых территорий
На Кубани пьяный мужчина сел за руль автомобиля без прав и попал в аварию
В Новокубанском районе мужчина обворовывал знакомых девушек
В Каневском районе при пожаре погибла супружеская пара
В Краснодаре восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки
Краснодарские школьники и студенты будут ездить в пригородных автобусах со скидкой
У Черноморского побережья сел на мель еще один сухогруз
В Анапе из-за сильного ветра без света остались 10 тысяч человек
На Кубани вертолеты Ми-28 и Ми-8 уничтожили условного противника
В Тихорецком районе сельского главу наказали за поездки по личным делам на служебном автомобиле
В Армавире в ночном клубе произошла перестрелка
В Белореченском районе задержали мужчину за незаконную вырубку леса
Бывшего вице-мэра Сочи продержат в СИЗО до марта 2019 года
Расследование дела кубанского экс-министра спорта возобновили
На Кубани столкнулись два автомобиля
При взрыве бытового газа в Елизаветинской пострадал один человек