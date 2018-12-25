Финалистку прошлого сезона «Синяя Птица» из Отрадной пригласили на юбилей шоу

СЕГОДНЯ 18:08 2018-12-25T18:08:55+03:00

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Две воспитанницы художественной цирковой студии «Грация» из кубанской станицы Отрадной в преддверии праздников вновь напомнили о себе

Вероника Полубота, ставшая финалисткой прошлого сезона телепередачи «Синяя птица. Последний Богатырь», на один день перенеслась в добрую волшебную сказку. Гимнастку пригласили на юбилей шоу.

- Были рады увидеть вновь всех членов жюри, которые в четвертом сезоне единогласно выбрали мою Веронику в финал, были рады встрече с выпускниками «Синей птицы» прошлых сезонов и знакомству с новыми участниками и финалистами, это было волшебно и великолепно, - сказала тренер Татьяна Часнык. - Благодаря проекту Вероника в сентябре выступила на манеже цирка Никулина. Сейчас начнутся новогодние каникулы, она будет выступать на местных концертах, а со следующего года начнем трудиться.

А шестилетняя Валерия Мисюра, также выступившая в финале конкурса «Синяя птица.Кастинг», засветилась на обложке журнала.

- Ее снимали в Краснодаре еще в августе, однако номер вышел только сейчас. Лерочка там рассказывает о свое любимом увлечении, о тренировках, о выступлениях, - добавляет Татьяна Часнык. - Она - большой трудоголик, каждый трюк может репетировать часами напролет, такого упорства я давно не видела. Так что внимание к ней заслуженное.