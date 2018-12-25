Дело сочинских чиновников передали в суд

СЕГОДНЯ 17:48 2018-12-25T17:48:47+03:00

Их обвиняют в нарушениях, допущенных при строительстве перинатального центра в городе-курорте

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СУ СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» и главного специалиста этого управления, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, бывшему главному специалисту предъявлено обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

- Следователи выяснили, что с 2014 по 2016 годы между ГКУ «ГУС КК» и подрядчиком заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве Перинатального центра в Сочи. По версии следствия, в 2016 году 38-летний главный специалист не проверил факт выполнения работ и соответствие их стоимости проектно-сметной документации и осуществил приемку у подрядчика фактически невыполненных строительных работ. В последующем 49-летний заместитель руководителя управления, злоупотребил своими должностными полномочиями и подписал справки о стоимости якобы выполненных работ, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Данные действия повлекли необоснованную выплату подрядчику денежных средств на сумму более 40 миллионов рублей. В результате халатных действий бывшего главного специалиста бюджету причинен ущерб на сумму более 270 миллионов рублей.