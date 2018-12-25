В Краснодаре открылся первый технопарк для детей

СЕГОДНЯ 17:57 2018-12-25T17:57:48+03:00

Здесь будут заниматься более 1000 ребят

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В Краснодаре начал работу первый инновационный технопарк для детей «Кванториум». Здесь школьники от 7 лет смогут бесплатно заниматься на новейшем оборудовании по наиболее эффективным формам обучения.

– Открытие такого технопарка – знаковое событие для развития всей системы дополнительного образования края. Здесь созданы условия для ускоренного технического развития детей, – заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Все преподаватели технопарка прошли обучение в образовательном центре «Сколково» и в лучших технопарках России. В «Кванториуме» будут работать пять уникальных лабораторий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.