В Краснодаре открылся первый технопарк для детей
В Краснодаре начал работу первый инновационный технопарк для детей «Кванториум». Здесь школьники от 7 лет смогут бесплатно заниматься на новейшем оборудовании по наиболее эффективным формам обучения.
– Открытие такого технопарка – знаковое событие для развития всей системы дополнительного образования края. Здесь созданы условия для ускоренного технического развития детей, – заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Все преподаватели технопарка прошли обучение в образовательном центре «Сколково» и в лучших технопарках России. В «Кванториуме» будут работать пять уникальных лабораторий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.