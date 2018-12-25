В должность главы Белореченского района вступил Александр Шаповалов

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-25T18:12:52+03:00

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Александр Шаповалов вступил в должность главы Белореченского района. Инаугурация состоялась сегодня, 25 декабря на сессии Совета депутатов муниципалитета.

Вице-губернатор Анатолий Вороновский поздравил нового руководителя территории от имени Вениамина Кондратьева.

На мероприятии присутствовали депутаты, главы сельских поселений, представители духовенства, казачества и общественности.

- Александр Шаповалов родился 25 декабря 1971 года. Он занимал должность заместителя главы Белореченского городского поселения с 2010 по 2017 год. После чего был назначен главой поселения, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С октября исполнял обязанности главы Белореченского района.

Напомним, в Краснодарском крае назначен исполняющий обязанности главы Апшеронского района. Им стал Олег Цыпкин.