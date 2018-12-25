В Краснодаре вручили подарки детям из малообеспеченных семей

СЕГОДНЯ 19:42 2018-12-25T19:42:09+03:00

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Союз многодетных семей «Кубанская семья» провел благотворительную акцию, в ходе которой более 700 детей из малообеспеченных семей получили подарки к Новому году.

—В этом году благодаря поддержке спонсоров наши кураторы организовали мероприятия, в ходе которых юные горожане посмотрели новогодние представления и получили сладкие подарки, — рассказала председатель Союза многодетных семей «Кубанская семья» Светлана Недилько.

В частности, для 300 маленьких краснодарцев во Дворце искусств «Премьера» показали представление «Новогодняя фантазия-25». Еще почти 150 ребят посетили праздничное мероприятие во дворе многоквартирного дома по ул. Черкасской, 133. После представления все дети получили сладкие подарки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.