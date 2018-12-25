2018-12-25T20:09:23+03:00
Общество

Кубань отметит 30-летие вывода советских войск из Афганистана

Готовиться к этой дате краевые власти начали заранее
Максим ОСОКИН
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На Кубани уделяют пристальное внимание ветеранам афганской войны. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяНа Кубани уделяют пристальное внимание ветеранам афганской войны. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодаре обсудили подготовку к празднованию в 2019 году 30-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана. Праздничные мероприятия в муниципалитетах региона пройдут 15 февраля. Именно в этот день последняя колонна советских войск покинула территорию соседней страны. Власти Кубани, в честь знаменательной даты, разработали дополнительные меры социальной поддержки ветеранов и членов семей погибших. В крае проводится диспансеризация ветеранов и инвалидов войны, ее прошли уже более 13-ти тысяч человек.

– Нужно дойти до каждого человека, каждой семьи, оказать им необходимую поддержку. Эта работа должна быть системной и продолжиться после 15 февраля, – заявил вице-губернатор Алексей Копайгородский.

Заместитель главы региона подчеркнул, что уход за памятниками, а также социальная работа в отношении ветеранов должна вестись постоянно, а не только в период празднования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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