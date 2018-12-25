Арт-объект «Я люблю Краснодар» переедет

СЕГОДНЯ 20:29 2018-12-25T20:29:37+03:00

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Арт-объект «Я люблю Краснодар» 26 декабря покинет свое привычное местоположение. Его установили на улице Красной в честь 225-летия столицы Кубани. Конструкция была подарена городу спонсором.

- Сейчас несколько букв находятся в плачевном состоянии и нуждаются в реставрации, так что принято решение демонтировать весь арт-объект, а после ремонта поместить на зеленой зоне развязки улиц Калинина и Красных Партизан, - рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Как показала практика, расположение такого объекта на главной пешеходной улице, не пошло ему на пользу. Из-за большого количества контактов с людьми, буквы начали повреждаться. Расположение на зеленой зоне позволит арт-объекту дольше сохранять свой презентабельный вид, сообщает пресс-служба городской администрации.