2018-12-25T22:38:36+03:00
Общество

На Кубани запустили второй мультикомплекс

Теперь 20 телеканалов доступны 97,57% населения региона
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани запустили второй мультикомплексНа Кубани запустили второй мультикомплекс
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25 декабря на Кубани запустили второй мультикомплекс. Телесеть заработала без проблем. Теперь 20 цифровых каналов доступны 97,57% населения Краснодарского края.

- С 2011 года на территории региона существовало 93 объекта вещания. До настоящего времени меньше 64% жителей Кубани могли насладиться цифровыми технологиями и принимать не более пяти телеканалов. Единый информационный стандарт сделал так, чтобы уровень доступна к новостям был одинаковым для жителей больших городов и отдаленных поселений, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Краснодарский КРТПЦ».

С августа прошлого года региональные программы ГТРК «Кубань» были доступны на каналах «Россия 1», «Россия 24», «Радио России» для 97,57% населения региона.

- В июне следующего года Кубань переходит на цифровые технологии. В связи с этим аналоговое вещание каналов, вошедших в состав мультикомплексов будет прекращено, - сообщают в пресс-службе филиала РТРС «Краснодарский КРТПЦ».

Напомним, что цифровое телевидение - это качественный звук и изображение, также многоканальность. Особенным его плюсом является то, что отсутствует абонентская плата.

Чтобы цифровое телевидение подключить к домашнему телевизору, нужно установить антенну ДМВ-диапазон. Если техника старая, что ещё и цифровую приставку.

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