СЕГОДНЯ 07:17 2018-12-26T07:17:25+03:00

Под Новороссийском на рабочего упала бетонная плита Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В посёлке Гайдук под Новороссийском бетонная плита обрушилась на рабочего.

По предварительным данным, несчастный случай произошел 24 декабря на одной из строек на улице Труда. При демонтаже девятиэтажного дома оборвался трос, на котором была закреплена бетонная плита. Она оторвалась и рухнула на мужчину.

От полученных травм 50-летний рабочий скончался на месте происшествия.

- По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Каневском районе при пожаре погибла супружеская пара. В качестве одной из версий случившегося следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении.

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел 56-летнего мужчины и 59-летней женщины.