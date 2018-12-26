В Краснодарском крае запустят новую программу по поддержке предприятий

СЕГОДНЯ 07:39 2018-12-26T08:13:11+03:00

Она направлена на легкую и деревообрабатывающую промышленность

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На Кубани запустят новую программу по поддержке предприятий - «Приоритет». Ее разработали по инициативе вице-губернатора края.

- Господдержка будет направлена на поддержку легкой и деревообрабатывающей промышленности. Предприятиям предоставят займы под 1-3% годовых на лояльных условиях - увеличатся сроки кредитования, появятся отсрочки, - сообщили в пресс-службе администрации края.

- Краснодарский край может стать лидером страны в легкой и деревообрабатывающей промышленности. Для этого ужно поддержать предприятия приоритетных отраслей, - отметил Василий Швец.

На деньги программы «Приоритет» предприятия смогут докупать оборудование, сырье или расходные материалы.

Также на базе ФРП (Фонд развития промышленности) откроются еще два новых направления. Программа «Одно окно» позволит любому промышленнику подбирать для своего предприятия необходимую меру поддержки как на краевом, так и на федеральном уровне.

Второе направление - организация участия кубанских промышленных предприятий в отраслевых выставках. Продукция местных производителей будет представлена на крупных санаторно-курортных, мебельных выставках, а также легкой промышленности.