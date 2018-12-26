На Красной Поляне к зимнему сезону готовы более 200 кафе и ресторанов

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-26T08:07:25+03:00

Они смогут принять почти 15 тысяч туристов

Изменить размер текста: A A

- На территории Красной Поляны в новогодние и рождественские праздники будут работать 212 кафе и ресторанов. Они рассчитаны почти на 15 тысяч посадочных мест, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Туристы, которые приедут на горнолыжный курорт Сочи смогут найти любое место по душе. Ведь на территории Красной Поляны представлены как кафе быстрого питания, так и рестораны премиум-класса. В меню заведений представлены блюда мира из разных стран.

В горном кластере в зимний сезон будут работать 211 магазинов.

- Чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции, прием товара будет осуществляться в ночное время до 8:00 часов утра, - сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края.

С 27 декабря магазины федеральных сетей будут работать до 22:00 часов. Для сокращения очередей в праздничные дни задействуют все кассовые терминалы в гипермаркетах.

С 28 декабря по 8 января на территории Красной Поляны организуют дежурство сотрудников ведомства на горнолыжных курортах.