2018-12-26T08:29:14+03:00
Общество

В краснодарском музее покажут более 100 картин Владимира Яковлева

Выставка «Материя света. От белого до черного» откроется 27 декабря
Александра ПОДУШКО
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Экспонат выставки. Фото: Музей им.КоваленкоЭкспонат выставки. Фото: Музей им.Коваленко
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В Краснодаре представят более 100 работ художника Владимира Яковлева. Персональная выставка «Материя света. От белого до черного» откроется в краснодарском музее им. Коваленко 27 декабря.

- Более 100 картин, выполненных в различных техниках, войдут в экспозицию. Автор работает сразу в нескольких жанрах - пейзаж, портрет, графические серии. Художественный стиль Яковлева получил название «форреализм или формальный реализм», - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Яковлев много внимания уделяет пейзажам. Его произведения посвящены красоте Краснодарского края. Но на этом его творческий путь не заканчивается. Также он создал галерею портретов родственников. Проявил себя и в области графики, экслибриса. На выставке посетители увидят коллекции мини-гобеленов.

Владимир Яковлев - член Союза Художников России, окончил художественно-графический факультет КубГУ. Его работы хранятся в государственных и частных коллекциях.

Выставка «Материя света. От белого до черного» будет работать до 27 января 2019 года по адресу: Красная, 15, 2 этаж.

Стоимость билета - от 30 до 150 рублей.

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