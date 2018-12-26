На трассе под Армавиром отечественная легковушка влетела под грузовик

СЕГОДНЯ 08:44 2018-12-26T08:44:09+03:00

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На 164-ом километре ФАД «Кавказ» 23 декабря около 06:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, на дороге без движения стоял грузовик Scania с полуприцепом. 33-летний водитель автомобиль «ВАЗ-21043» ехал со стороны Армавира в направлении Невинномысска. Мужчина не заметил фуру и на всей скорости влетел под полуприцеп.

Автомобиль получил значительные механические повреждения, у него смята вся передняя часть. У водителя «ВАЗ-21043» серьезные травмы. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу – сообщили в отделе по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира.

Сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, краснодарец на новом автомобиле врезался в несколько машин на парковке. Никто не пострадал.

25 декабря в 10:20 местный житель за рулем машины Infiniti не учел дорожных и погодных условий, потерял управление и врезался в припаркованные автомобили Hyundai, Mazda и «ВАЗ-2109».