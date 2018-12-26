Госавтоинспекторы Кубани провели праздник для пострадавших в ДТП детей

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-26T09:03:13+03:00

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В Краснодаре сотрудники кубанской Госавтоинспекции провели елку для детей, пострадавших в этом году в дорожно-транспортных происшествиях.

Правоохранители показали ребятам целое новогоднее представление. В гости к детям пришли Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и Джек Воробей.

Каждый ребенок получил подарок - «Азбуку дорожной безопасности».

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подобные новогодние представления госавтоинспекторы планируют проводить ежегодно.

- В 2018 году зарегистрировано около 800 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли 32 ребенка и еще более 800 детей пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Для ребят, которые столкнулись с этой бедой, такие добрые мероприятия очень важны. Мы хотим сделать елки ежегодной доброй традицией. Надеюсь, нам удалось порадовать их в преддверии наступающих праздников, -сказала начальник пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказала Ирина Викторовна.