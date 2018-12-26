В ЗСК обсудили проблемные вопросы Краснодара
В ЗСК обсудили проблемные вопросы Краснодара. Юрий Бурлачко провел "круглый стол" с руководством администрации города.
В феврале прошла первая встреча в таком формате. Тогда обсудили формы направления работы кубанского парламента и представителей муниципальной власти города. По итогам встречи приняли резолюцию.
В ее основу легли наиболее значимые социальные проблемы Краснодара. Это предоставление земельных участков многодетным семьям, которых в кубанской столице насчитывают 4 тысяч, дефицит мест в школах и детских садах, газификация пригорода и транспортные заторы.
Евгений Первышов отметил нарастающие темпы строительства образовательных учреждений. Решается в городе и проблема дефицита мест в детских садах.
- Не решилась проблема пробок. За счет федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано почти 150 километров городских проезжих участков. Работы будут продолжены и в 2019 году, - сообщили в пресс-службе ЗСК.
В 2019 году муниципалитет будет заниматься расчисткой города от мусора и свалок. На это выделят 50 млн рублей.
Депутаты ЗСК приняли отчет городских властей об исполнении резолюции. Однако были отмечены некоторые недоработки.