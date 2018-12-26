2018-12-26T09:20:36+03:00
Общество

В ЗСК обсудили проблемные вопросы Краснодара

Депутаты края и руководство кубанской столицы встретились в неформальной обстановке
Александра ПОДУШКО
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фото: пресс-служба администрации Краснодарафото: пресс-служба администрации Краснодара
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В ЗСК обсудили проблемные вопросы Краснодара. Юрий Бурлачко провел "круглый стол" с руководством администрации города.

В феврале прошла первая встреча в таком формате. Тогда обсудили формы направления работы кубанского парламента и представителей муниципальной власти города. По итогам встречи приняли резолюцию.

В ее основу легли наиболее значимые социальные проблемы Краснодара. Это предоставление земельных участков многодетным семьям, которых в кубанской столице насчитывают 4 тысяч, дефицит мест в школах и детских садах, газификация пригорода и транспортные заторы.

Евгений Первышов отметил нарастающие темпы строительства образовательных учреждений. Решается в городе и проблема дефицита мест в детских садах.

- Не решилась проблема пробок. За счет федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано почти 150 километров городских проезжих участков. Работы будут продолжены и в 2019 году, - сообщили в пресс-службе ЗСК.

В 2019 году муниципалитет будет заниматься расчисткой города от мусора и свалок. На это выделят 50 млн рублей.

Депутаты ЗСК приняли отчет городских властей об исполнении резолюции. Однако были отмечены некоторые недоработки.

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