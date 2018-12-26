На Кубани задержали фальшивомонетчика из Краснодара

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-26T09:33:11+03:00

Ему грозит до 8 лет лишения свободы

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На Кубани задержали фальшивомонетчика.

На территории Северского района и Краснодара правоохранители зарегистрировали несколько фактов сбыта поддельных денег.

Сотрудники полиции установили причастность 34-летнего жителя кубанской столицы к незаконной деятельности. Правоохранители зафиксировали 17 фактов сбыта мужчиной поддельных купюр номиналом тысяча и две тысячи рублей.

Злоумышленника задержали по месту его проживания. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли еще 16 купюр. Все они не соответствуют требованиям Центрального банка РФ. Это подтвердило проведенное исследование.

- В отношении задержанного возбуждено 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.