На Кубани задержали фальшивомонетчика из Краснодара
На Кубани задержали фальшивомонетчика.
На территории Северского района и Краснодара правоохранители зарегистрировали несколько фактов сбыта поддельных денег.
Сотрудники полиции установили причастность 34-летнего жителя кубанской столицы к незаконной деятельности. Правоохранители зафиксировали 17 фактов сбыта мужчиной поддельных купюр номиналом тысяча и две тысячи рублей.
Злоумышленника задержали по месту его проживания. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли еще 16 купюр. Все они не соответствуют требованиям Центрального банка РФ. Это подтвердило проведенное исследование.
- В отношении задержанного возбуждено 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.