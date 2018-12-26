2018-12-26T10:31:01+03:00
Происшествия

В Армавире в ДТП с тремя автомобилями пострадали люди

Виновник аварии остался цел
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдел по пропаганде БДД ОГИБДД АрмавираФото: отдел по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира
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В Армавире 24 декабря в 22:50 на улице Тургенева, 81 произошло столкновение трех автомобилей.

По предварительным данным, виновником стал 21-летний водитель KIA Sportage. Он двигался со стороны улицы Кирова в направлении Ефремова. Лихач проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Vortex, за рулем которого находился 33-летний мужчина. После этого KIA Sportage отлетел в «ВАЗ-2112».

В результате массового ДТП пострадали три человека. 16-летний подросток, пассажир KIA Sportage, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы грудной клетки и левого плеча. Его увезли в больницу.

Еще один пассажир виновника аварии - 18-летний юноша получил различные травмы. У него закрытый перелом позвоночника, четырех ребер, костей таза. Его также на скорой доставили в больницу.

В «двенадцатой» тоже пострадал 32-летний пассажир. Он получил ушибы и ссадины правого плеча и колена.

- Виновник аварии цел. Правоохранители проводят проверку обстоятельств ДТП, - сообщили в отделе по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира.

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