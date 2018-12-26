На Кубани у мужчины нашли несколько пакетов с синтетическими наркотиками
В Белореченском районе завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков.
Правоохранители оперативным путем получили информацию о возможной причастности приезжего из кубанской столицы к хранению и распространению запрещенных веществ. При проверке сведения подтвердились.
На выезде из города Белореченска полицейские остановили автомобиль, в котором находился предполагаемый преступник. В ходе осмотра машины обнаружили и изъяли несколько пакетов с различными веществами.
Экспертиза установила, что это синтетические наркотики, общей массой около 30 граммов. Мужчина признался, собирался сбыть запрещенные вещества на территории Краснодарского края.
- Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.