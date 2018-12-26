2018-12-26T10:16:45+03:00
Происшествия

На Кубани у мужчины нашли несколько пакетов с синтетическими наркотиками

Общей массой около 30 граммов
Александра ПОДУШКО
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На Кубани у мужчины нашли несколько пакетов с синтетическими наркотикамиНа Кубани у мужчины нашли несколько пакетов с синтетическими наркотикамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Белореченском районе завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков.

Правоохранители оперативным путем получили информацию о возможной причастности приезжего из кубанской столицы к хранению и распространению запрещенных веществ. При проверке сведения подтвердились.

На выезде из города Белореченска полицейские остановили автомобиль, в котором находился предполагаемый преступник. В ходе осмотра машины обнаружили и изъяли несколько пакетов с различными веществами.

Экспертиза установила, что это синтетические наркотики, общей массой около 30 граммов. Мужчина признался, собирался сбыть запрещенные вещества на территории Краснодарского края.

- Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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